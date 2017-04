Zwei Tote und vier Verletzte bei Autounfall im Berner Oberland

In Hasliberg Hohfluh, nahe des Brünigpasses, kamen am Freitagabend zwei Personen bei einem Autounfall ums Leben. Vier Personen wurden teilweise schwer verletzt. © Swisstopo

Bei einem schweren Autounfall im Berner Oberland sind zwei Männer getötet und vier weitere Fahrzeuginsassen teils schwer verletzt worden. Das Auto stürzte am Freitagnachmittag in Hasliberg Hohfluh in ein Tobel, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.