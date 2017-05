Der 48-jährige Töfffahrer fuhr zusammen mit seiner Ehefrau von der Passhöhe in Richtung Susch. Bei Vduorchas verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Die Beifahrerin und der Fahrer landeten rund 30 bis 40 Meter unterhalb der Strasse in der steilen Böschung.

Die beiden Personen wurden mit einer Winde geborgen und von der Rega ins Spital gebracht.

(Kapo GR/red.)