Verletzte nach Kollision auf A6

Auf der Autostrasse A6 bei Aegerten BE kollidierten drei Fahrzeuge. © Kapo BE/zvg

Bei einer heftigen Kollision dreier Fahrzeuge auf der Autostrasse A6 kurz vor Biel BE sind am Freitagmorgen zwei Lenker verletzt worden. Der Strassenabschnitt blieb für dreieinhalb Stunden in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, was im Morgenverkehr zu Rückstaus führte.