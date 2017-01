Zwei Verletzte nach Frontalkollision

Ein 64-jähriger Mann bog mit seinem Pkw am Nachmittag beim Anschluss Landquart Ost auf die Nationalstrasse A28 in Richtung Davos ein. Dabei streifte er einen Lastwagen, der in die gleiche Richtung unterwegs war.

Der Personenwagen wurde über die Fahrbahn geschleudert, kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug und prallte anschliessend in eine Hausmauer. Der Lenker des Fahrzeugs wurde mittelschwer verletzt und musste von der Strassenrettung Landquart mit Brechwerkzeug aus seinem Auto befreit werden. Die Rettung Chur versorgte ihn notfallmedizinisch und brachte ihn ins Kantonsspital Graubünden.

Die Lenkerin des entgegenkommenden Fahrzeugs wurde leicht verletzt und musste ins Spital nach Schiers gebracht werden. Der Lastwagenchauffeur blieb unverletzt.

(red/kapo)