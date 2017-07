Heftige Frontalkollision in Graubünden: Zwischen Chur und Malix prallen in einer Kurve zwei Autos zusammen. © Stadtpolizei Chur

Beim Frontalzusammenstoss von zwei Autos in Chur GR am Montagabend sind die beiden Lenker verletzt worden. Ein 19-jähriger Autofahrer hatte in einer Kurve ein Postauto überholen wollen und war in einen entgegenkommenden Wagen geprallt.