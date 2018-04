Zwei Verletzte und 21 Evakuierte bei Hausbrand in der Stadt Basel

Die Basler Feuerwehr wurde von Anwohnern am Riehenring alarmiert. © KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Stadt Basel sind in der Nacht auf Donnerstag zwei Personen verletzt worden. 21 Personen wurden evakuiert. Das Haus, in dem das Feuer laut Polizei an zwei verschiedenen Orten ausbrach, ist vorerst nicht mehr bewohnbar.