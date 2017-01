Ausgelassene Freude: Timea Bacsinszky erreichte am Australian Open erst zum zweiten Mal die 3. Runde © KEYSTONE/AP/KIN CHEUNG

Timea Bacsinszky setzt sich in der 2. Runde des Australian Open in genau 100 Minuten 6:1, 7:6 (7:5) gegen die Montenegrinerin Danka Kovinic (WTA 68) durch.Die als Nummer 12 gesetzte Waadtländerin steht damit in Melbourne zum zweiten Mal nach 2015 in der 3. Runde.