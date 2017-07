WM-Bronze gewonnen: die Schweizer Sprintstaffel mit (v. l.)Elena Roos, Florian Howald, Martin Hubmann und Sabine Hauswirth © KEYSTONE/SWISSORIENTEERING/REMY STEINEGGER

Die Schweizer Sprintstaffel sichert sich an den Orientierungslauf-Weltmeisterschaften in Tartu die Bronzemedaille.Nach dem Titelgewinn von Daniel Hubmann im Sprint am Samstag gab es für das Schweizer Team auch am zweiten Tag der WM in Estland eine Medaille.