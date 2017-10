Zweite Parlamentswahl in Island innert zwölf Monaten

Bjarni Benediktsson darf bei der Parlamentswahl gemäss Umfragen nicht auf eine Bestätigung als Regierungschef hoffen (Archiv) © KEYSTONE/EPA KJARNINN/BIRGIR THOR HARDARSON

In Island haben am Samstag die Parlamentswahlen begonnen. Die zweite Wahl innerhalb von zwölf Monaten war nötig geworden, nachdem die Regierung in einem Skandal um einen Sexualverbrecher geplatzt war.