Zweite Saisonniederlage für die Rapperswil-Jona Lakers

Nach neun Siegen in Folge werden die Rapperswil-Jona Lakers in der Swiss League zurückgebunden. In Pruntrut gegen Ajoie kassieren die St. Galler mit 2:4 die zweite Niederlage in dieser Saison.Die erste Niederlage hatte es am 16. September daheim gegen Winterthur (2:4) abgesetzt.