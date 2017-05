Zweiter Sieg und Halbfinal-Qualifikation für Volero

Nach dem Exploit am Vortag gegen den zweifachen Klub-Weltmeister Eczacibasi Istanbul blieben die Zürcherinnen auch gegen den Asienmeister ohne Satzverlust. Volero geriet beim 25:23, 25:17, 26:24 vor allem im letzten Durchgang in Bedrängnis, holte aber einen 14:19-Rückstand noch auf. Unter der Regie von Kenia Carcaces Opon (total 18 Punkte) und Alessja Rychljuk (17) und dank der Einwechslung der vor dem Turnier kurzfristig verpflichteten Passeuse Ana Antonijevic befreite sich Volero aber aus der heiklen Situation.

Weil die Zürcherinnen erneut keinen Satz abgeben mussten, ist ihnen der Platz in den Halbfinals bereits vor dem abschliessenden Gruppenspiel am Samstag gegen die Brasilianerinnen aus Osasco nicht mehr zu nehmen. Weil Startgegner Eczacibasi in seinem zweiten Spiel gegen Osasco einen Satz abgab, würden die Zürcherinnen im Fall von Punktgleichheit in jedem Fall besser dastehen als die Türkinnen.

Volero steht damit auch bei der fünften Teilnahme an der Klub-WM unter den Top vier. Zum bisher einzigen Mal gewann der Schweizer Serienmeister 2015 beim Heimturnier in Zürich mit Bronze eine Medaille, ansonsten musste er stets mit Platz 4 Vorlieb nehmen.

(SDA)