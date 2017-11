Zweitgrösstes Einkaufszentrum der Schweiz eröffnet

Ein Blick in das Innere des zweitgrössten Shoppingcenters der Schweiz, der Mall of Switzerland in Ebikon, das heute eröffnet worden ist. (Archivbild) © KEYSTONE/URS FLUEELER

In Ebikon LU hat die Mall of Switzerland, das zweitgrösste Einkaufszentrum der Schweiz, am Mittwoch um 9.13 Uhr seine Türen geöffnet. Mehrere hundert Personen waren zugegen, um als erste den 65’000 Quadratmeter grossen Shopping- und Freizeitpark zu besuchen.