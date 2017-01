Zwischen Trampolinschuhen und Bikinis

«Das ist eine Herkulesaufgabe», seufzt Daniel mit Blick auf die vielen Schuhe von Sabrina. «Ein Mensch braucht schon Schuhe, aber so viele Schuhe auf einer Insel?», sagt er lachend und versucht die sieben Paar Schuhe in den Koffer zu bekommen. «Gut die beiden Paar Flipflops kann ich zusammennehmen, dann geht’s» und die Turnschuhe lässt er für die Reise morgen draussen.

Das Bikini-Problem

Natürlich hat Sabrina nicht nur viele Schuhe auf die Insel mitgenommen: «Das Bikini-Problem müssen wir noch lösen. Für jeden Tag hat sie ein anderes Bikini dabei, wie das bei Frauen wohl so ist», sagt Daniel und grinst. Allzu viel Platz brauchen die Bikinis dann aber doch nicht und so kann es im Badezimmer weitergehen. Hier hat Daniel teilweise etwas Mühe, die vielen Dinge wie Haarglätter, Schmink- und Pflegeprodukte einzuräumen, kriegt schlussendlich aber doch alles in Sabrinas Koffer.

Trampolin-Schuhe und ein Medizin-Koffer

«Er ist eindeutig ordentlicher und organisierter als ich, darum wird es mir sicher nicht so schwer fallen, den Koffer zu packen», ist Sabrina überzeugt. Daniels Sachen sind schnell im Koffer verstaut nur ein Paar Schuhe muss Sabrina kommentieren: «Er nennt sie Fitness-Schuhe aber ich finde die sehen eher aus wie ein Trampolin. Nicht so mein Fall». Auch im Bad hat es Sabrina deutlich einfacher als Daniel mit ihren Produkten. «Er ist sehr gepflegt, hat aber doch nicht allzu viel. Etwas Haarspray, Rasierzeug, Zahnbürste und er hat einen extra Koffer um alles zu verstauen. Sollte ich mir vielleicht auch zutun», und kaum ist es gesagt, hat Sabrina das Packen schon erledigt. Daniels Ordentlichkeit sei Dank.

Auf zur nächsten Trauminsel

Mit den gepackten Koffern geht es für unsere beiden Gewinner bald schon weiter zum nächsten Traumresort, dem Hilton Labritz auf der Nachbarinsel. Zuerst steht aber noch ein heiss-feuchter Ausflug an. Mehr dazu erfahrt ihr morgen an dieser Stelle.

