Britische Polizei berichtet von Zwischenfällen in London

Menschen fliehen von der Gegend um die London Bridge - ein Van war zuvor in eine Gruppe von Passanten gefahren und schwer bewaffnete Einsatzkräfte rückte mit einem Grossaufgebot an. © KEYSTONE/AP PA/DOMINIC LIPINSKI

In der Londoner Innenstadt sind am Samstagabend bei einem Zwischenfall mehrere Menschen verletzt worden. Zeugen zufolge fuhr ein Kleinbus mehrere Passanten auf der London Bridge an. Die Polizei bestätigte einen ernsthaften Zwischenfall.