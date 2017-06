Die britische Polizei hat einen schweren Zwischenfall in der London Innenstadt mitgeteilt. Nach Berichten von Augenzeugen ist am Samstagabend ein weisser Lieferwagen in Passanten auf der London Bridge gefahren. Die U-Bahn-Station London Bridge wurde geschlossen.

Schwer Bewaffnete Einsatzkräfte fuhren mit einem Grossaufgebot zu dem Ort. (SDA)