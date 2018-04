Zwölf Entenbabys finden Unterschlupf

Diese Entenbabys leben bis auf Weiteres in St.Gallen. © TVO/Tobias Lenherr

Grosses Glück für zwölf Entenbabys in Romanshorn: Ein Passant findet sie in einer Tiefgarage. Weil sie ohne Mutter nicht überleben können, werden sie in der Voliere in St.Gallen aufgepäppelt.