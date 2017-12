Über 160 Feuerwehrleute im Einsatz: Ein Brand in einem mehrstöckigen Haus im New Yorker Stadtteil Bronx forderte mehrere Todesopfer. © KEYSTONE/EPA FDNY/FDNY HANDOUT

Beim Brand in einem New Yorker Wohnhaus sind mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Dies gab Bürgermeister Bill de Blasio am Donnerstag bekannt. Unter den Opfern ist auch ein Kleinkind.Mehrere weitere Menschen wurden verletzt, berichtete die «New York Times».