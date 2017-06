Zypern-Verhandlungen unter UNO-Vermittlung gehen in neue Runde

Der türkische Aussenminister Mevlüt Cacusoglu (l) und UNO-Vermittler Espen Barth Eide reichen sich in Crans-Montana die Hand © KEYSTONE/EPA KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Die Verhandlungen über eine Wiedervereinigung Zyperns unter UNO-Vermittlung sind am Mittwoch in eine neue Runde gegangen. In Crans-Montana VS kamen alle Parteien zu Gesprächen zusammen.