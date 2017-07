Zypernverhandlungen ohne Ergebnis zu Ende gegangen

Die Gespräche zur Zukunft Zyperns sind gescheitert: Der türkische Aussenminister Mevlüt Cavusoglu und der griechisch-zyprische Präsident Nicos Anastasiades in Crans-Montana VS. © KEYSTONE/EPA KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Eine Wiedervereinigung Zyperns bleibt weiter offen. Trotz intensiver Bemühungen der Vereinten Nationen haben sich die Konfliktparteien nicht einigen können. Die Gespräche in Crans-Montana VS wurden in der Nacht auf Freitag ergebnislos beendet.