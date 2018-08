«0:3 gegen Basel muss man erst mal hinkriegen!»

Eine satte Leistung: Der FC Montlingen verliert gegen den FC Basel nur 0:3. © TVO/Dominik Zulian

Am Samstagabend bleibt in Montlingen kein Stein auf dem anderen. Der Zweitliga-Verein aus dem Rheintal verlor zwar im Cup gegen den grossen FC Basel, allerdings nur mit 0:3. Die Montlinger waren in Festlaune.