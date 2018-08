10-jähriges Mädchen stürzt in Basler Jugendzirkus vom Trapez

Der "Quartier Circus Bruederholz" führt sein Programm im "Stärnlizält" auf dem Basler Bruderholz auf. (Archiv) © zvg/Quartier Circus Bruederholz

Bei einer Trapeznummer in einem Jugendzirkus in Basel ist am Freitagabend ein Mädchen aus rund drei Metern Höhe auf den Boden gestürzt. Die Sanität brachte die 10-Jährige ins Spital.