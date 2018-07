10 Jahre Saso Avsenik und seine Oberkrainer

© mistel-musik

Wir feiern Jubiläum!! – Kinder.. wie die Zeit vergeht! Am 9. November 2009 feierte die junge Gruppe um Sašo Avsenik Debüt in der TV-Show «Musikantenstadl» . Was im Anschluss passierte, lässt Sašo `s Augen heute noch funkeln: «Eigentlich war der Auftritt als Überraschung für meinen Grossvater Slavko angedacht, der damals kurz vor seinem 80. Geburtstag stand.»