Heftiger Regen während mehrerer Tage führte in der Stadt Kurashiki im Westen Japans zu grossen Verwüstungen.

Bei den Unwettern in Japan sind bislang mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Sieben Opfer seien am Montagmorgen in überschwemmten Wohngebieten der Stadt Kurashiki im Westen des Landes gefunden worden, berichtete die Nachrichtenagentur Kyodo News.