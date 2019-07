1000 Tonnen Koloss an Platz geschoben

15 Meter weit musste die neue Thurbrücke an ihren definitiven Platz verschoben werden. © TVO

In mühsamer Millimeterarbeit liess die Südostbahn am Montag die neue Thurbrücke in Ulisbach im Toggenburg an ihren definitiven Ort verschieben. In den vergangenen Wochen wurde die neue Brücke flussabwärts gebaut. Nun hat sie den Platz der alten Brücke eingenommen.