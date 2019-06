Die Ostschweizerin knackte auf 1000 Meter über Meer und dank dem gerade noch zulässigen Rückenwind von 1,9 m/s über 100 m in 11,13 die Olympia- und WM-Limite. Mujinga Kambundji, die schnellste Schweizer Sprinterin, wird am Sonntagabend beim Diamond-League-Meeting in Eugene laufen.

Auch Kariem Hussein hat in La Chaux-de-Fonds Grund zur Freude. Nach längerer Verletzungspause läuft er in 49,74 erstmals wieder unter 50 Sekunden.

(SDA)