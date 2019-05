Daniela Alfinito – Dann zieh ich meine Blue Jeans an

Zwei Songs auf ihrem Nr.1- Chart-Album «Du warst jede Träne wert», mit dem die einfühlsame Sängerin seit Monaten für Schlagzeilen sorgt und auf Tournee die Hallen füllt, hat Bernd Ulrich für seine Tochter geschrieben. «Dann zieh ich meine Blue Jeans an» ist der Lieblingstitel der beiden und der wurde jetzt auch als Single ausgekoppelt!

Wer Daniela kennt, kann sich bildlich vorstellen, wie sie nach ihrem verantwortungsvollen Job als Altenpflegerin in die Blue Jeans schlüpft, sich den Hut kess auf die wilden Locken setzt und bester Laune zu ihrem nächsten Auftritt fährt. Meisterlich verbindet die 48-jährige Hessin mit Leidenschaft und einer bewundernswerten Portion Willens- und Charakterstärke zwei Welten, die sich zu widersprechen scheinen – aber in ihrem Leben so harmonisch miteinander verbunden sind, wie man es sich nur wünschen kann.

Die Ulrichs sind Familienmenschen. Auch Vater und Tochter sind ein eingeschworenes Team und würden sich ganz ohne Worte verstehen, würde es da nicht diese wunderbaren Lieder geben. «Dann zieh ich meine Blue Jeans an» spricht Vater und Tochter gleichermassen aus der Seele. Bernd Ulrich wird, als durch und durch stolzer Papa, seine Daniela beim Schreiben vor Augen gehabt haben, und die Tochter findet sich in dem Song ihres Vaters wieder. «Wir respektieren uns sehr und sind immer füreinander da, wenn wir uns brauchen. Er ist sehr verständnisvoll, mit ihm kann ich über alles reden.» Wenn Daniela Alfinito die aktuelle Single singt, weiss sie: «Mein Vater wird mich auch beim nächsten Album unterstützen und wieder ein paar neue Lieder für mich schreiben!» (Telamo)