Stau auf Autobahn aufgelöst

Auf der St.Galler Stadtautobahn ist eine Menge Geduld gefragt. (Stand: 12.30 Uhr) © mydrive.tomtom.com

Im Rosenbergtunnel in Fahrtrichtung St.Margrethen ist am Freitagmittag ein Lastwagen in ein Auto gekracht. In Folge staute es auf der Autobahn A1 bis zu 50 Minuten. Die Autobahn war nach 14 Uhr wieder frei.