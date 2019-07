1150 Schweizer reisen ans 24. Weltpfadfinderlager in den USA

Das Weltpfadfinderlager findet dieses Jahr auf dem Gelände einer renaturierten Tagebaumiene in Oak Hill im US-Bundesstaat West Virginia statt. (Archivbild) © World Scout Jamboree/Michael Roytek

45’000 Pfadfinder aus 132 Ländern werden vom 22. Juli bis 2. August in Oak Hill im US-Bundesstaat West Virginia am 24. World Scout Jamboree teilnehmen. Aus der Schweiz reisen 1150 Kinder und Jugendliche an, wie die Schweizer Delegation am Montag mitteilte.