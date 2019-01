Bligg mit Chancen auf drei Betonklötze

Bligg buhlt in den Kategorien Best Male Act um einen Pflasterstein. Dass er auch in den Sparten Best Hit («Us Mänsch» feat. Marc Sway) und Best Album («KombiNation») nominiert ist, wurde bereits vor einigen Tagen öffentlich.

Bligg blickt auf eine erfolgreiche SMA-Vergangenheit zurück. Im Jahr 2014 ist der heute 42-Jährige sowohl in der Kategorie Best Album Urban National als auch für den Best Hit National ausgezeichnet worden. Dasselbe im Jahr 2011. 2009 begann sein persönlicher Preisregen mit dem Betonklotz für das Best Album Urban National.

Auch für Sophie Hunger (Artist Award 2016) und die Berner Lo & Leduc (Best Group National, Best Talent National, Best Live Act National 2015) wäre eine allfällige Ehrung Anfang Februar keine Premiere. Nur Loco Escrito steigt mit seiner Doppelnomination in den Kategorien Best Male Act und Best Hit erstmals ins Rennen um die Schweizer Musikpreise ein.

Sophie Hunger darf heuer mit der Schaffhausener Band The Gardener & The Tree und Zeal & Ardor, dem Gospel-Metal-Projekt des schweizerisch-amerikanischen Musikers Manuel Gagneux, auf eine Auszeichnung als Best Live Act hoffen. Ein weiterer Award könnten ihr, der Schlagersängerin Beatrice Egli oder der Berner Rapperin Steff La Cheffe in der Kategorie Best Female Act gehören. Zu den nominierten Kollegen in der Kategorie Best Male Act gehören neben Bligg und Loco Escrito auch der Thuner Blueser Philipp Fankhauser.

Als weitere Deutschschweizer Acts dürfen Hecht, Pegasus, Crimer, Stereo Luchs und Härz auf eine Auszeichnung hoffen. In der Kategorie Best Act Romandie sind The Two, Sim’s und Emilie Zoé nominiert. Zu den internationalen Hoffnungsträgern gehören unter anderen die US-Rapper Drake, Eminem und Post Malone sowie die britische Band Muse.

Schon vor der SMA-Medienkonferenz in Zürich bekannt waren die Nominierten in der Kategorie SRF3 Best Talent, Best Hit National und Best Hit International. Auch darüber, dass die Walliser Sängerin Sina einen Outstanding Achievement Award überreicht bekommen wird, ist bereits berichtet worden.

Die 12. Swiss Music Awards finden am 16. Februar nach Jahren im Zürcher Hallenstadion erstmals im Kultur- und Kongresszentrum KKL Luzern statt. Als Showacts werden etwa Anna Rossinelli, Bastian Baker und der Berner Rapper Manillio erwartet.

