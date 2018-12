120 Hanf-Pflanzen gefunden

Eine Patrouille der Kantonspolizei Thurgau kontrollierte Anfang Oktober auf der Bründlerbergstrasse in Weinfelden einen Autofahrer. In seinem Fahrzeug fanden die Polizisten rund drei Kilogramm Marihuana. Der 29-jährige Schweizer wurde festgenommen.

Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, stiessen die Polizisten am Wohnort des 29-Jährigen im Oberthurgau auf eine Hanf-Indooranlage mit rund 120 Hanfpflanzen. Weiter wurden rund 12 Kilogramm Marihuana und rund fünf Kilogramm Haschisch sichergestellt. In welcher Gemeinde genau sich die Hanfanlage befunden hatte, will die Kantonspolizei nicht sagen.

Der Strassenverkaufswert der Drogen beläuft sich auf rund 200’000 Franken. Sämtliche Drogen und die gesamte technische Einrichtung wurden vernichtet. Die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung.

