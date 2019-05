12’000 Asiaten besuchen auch Vaduz

Die grosse Touristengruppe aus China machte am Montag einen Stop in Luzern. © KEYSTONE/Urs Flueeler

Eine chinesische Touristengruppe von 12’000 Personen ist derzeit in der Schweiz unterwegs. In Luzern tummelten gleich 4000 davon am Montag durch die Strassen. Gleichzeitig rüstet sich Vaduz für den Ansturm.