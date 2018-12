13 Geschenke vom verstorbenen Nachbarn

«Unser älterer Nachbar ist kürzlich gestorben. Seine Tochter hat uns soeben einen riesigen Plastiksack mit 13 Weihnachtsgeschenken übergeben», schreibt Owen Williams auf Twitter. In einem weiteren Tweet korrigiert sich der Waliser: «Ich habe falsch gezählt. Es sind 14 Geschenke.» Schon über 38’000 Likes hat Williams dank der herzigen Geste seines toten Nachbarn bekommen.

Our elderly neighbour passed away recently. His daughter popped round a few moments ago clutching a large plastic sack. In the sack were all the Christmas presents he’d bought for *our* daughter for the next thirteen years. 😢 pic.twitter.com/6CjiZ99Cor

— Owen Williams 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@OwsWills) December 17, 2018