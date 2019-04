Die 61-jährige Frau fuhr am Montagnachmittag mit ihrem Auto beim Schulhaus Schöntal vorbei in Richtung Rorschacherstrasse. Auf Höhe des Schulhauses hielt sie das Auto an, da sie eine Fussgängergruppe wahrnahm.

Aus dieser Gruppe prallte ein 13-jähriges Mädchen ins Auto, als es die Strasse überquerte. Es wurde durch den Zusammenstoss unbestimmt verletzt und ins Spital gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von 1500 Franken. Der genaue Unfallhergang wird abgeklärt.

(Kapo SG/red.)