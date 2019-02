Leicht verletzt hat sich ein 14-Jähriger, der mit dem Auto seiner Eltern in Littau verunfallte. © Luzerner Polizei

Er wollte prahlen: Ein 14-Jähriger hat am Donnerstagmorgen in Luzern das Auto seiner Eltern gekapert um damit bei seinen Freunden zu prahlen. Die Strolchenfahrt endete abrupt in einer Strassenlaterne. Das Auto ist futsch, der Knilch leicht verletzt.