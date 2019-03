14 Tote bei Flugzeugabsturz in Kolumbien

Die Maschine des Typs DC-3 stürzte in der Nähe der kolumbianischen Stadt Villavicencio auf ein Feld und brannte aus. Alle 14 Menschen an Bord kamen ums Leben. © KEYSTONE/EPA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA/HANDOUT

Beim Absturz eines historischen Flugzeugs in Kolumbien sind am Samstag alle 14 Insassen ums Leben gekommen. Die zweimotorige Propellermaschine vom Typ DC-3 war wohl nach einem Triebwerkausfall in der Nähe der Stadt Villavicencio abgestürzt, berichtete die Presse.