14 Wochen Vaterschaftsurlaub bei Novartis

Bis jetzt durften Männer nur sechs Tage Vaterschaftsurlaub beziehen und zehn Tage unbezahlte Ferien anhängen. Mit der Neuerung wird Novartis in diesem Bereich zum grosszügigsten Arbeitgeber der Schweiz. CEO Vasant Narasimhan möchte so ein neues Arbeitsumfeld, in dem das Team Hochleistungen erbringen soll, schaffen. Er wolle eine Unternehmenskultur schaffen, die Beruf und Familie besser verbindet und gleichzeitig die Grenze zwischen Arbeit und Freizeit verschwinden lässt.

Auch der Mutterschaftsurlaub dauert bei Novartis länger als normal: Frischgebackene Mamis erhalten 18 Wochen statt regulär 14 Wochen Urlaub. Diese Regel galt schon vorher. Wie das Tagblatt schreibt, sei noch unklar, zu welchem Lohnanteil die Papizeit vergütet wird. Projektteams arbeiten aus, wie ein Elternzeit-Modell aussehen könnte. Fest steht: Die neue Regel gilt per 1. Juli 2019.

(red.)