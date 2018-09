15 Ideen gegen den Herbstblues

#1 Fabelwesen aus Kürbissen 🎃

Hokkaido, Butternuss, Spaghetti-Kürbis: Zum Herbst gehören cremig-wärmende Kürbissuppen. Gleichzeitig schmücken die zierlichen Freunde der Speisekürbisse so manchen Hauseingang. Wem das zu langweilig ist, kann bis zum 4. November auf der Jucker-Farm in Jona vorbeischauen. Dort werden tonnenweise Zierkürbisse zu Fabelwesen geformt und die Schweizer Meisterschaft im Kürbiswiegen abgehalten.

Für wen: Kinder und Erwachsene

Kosten: Gratis

Weitere Informationen

#2 Adrenalin hinter verschlossenen Türen 🚪🕵

Natürlich gibt es im Herbst nicht nur goldene Tage. Bei Nebel und Regen lohnt es sich, das Programm nach drinnen zu verlegen. Was nicht heisst, dass du nichts erlebst: Wie wäre es, eine Bank auszurauben oder einem Gefängnis zu entkommen? Natürlich nur in einem sogenannten Escape Room. Eine Stunde haben du und deine Freunde Zeit, euch aus eurem Raum zu befreien…

Für wen: Jugendliche und Erwachsene

Kosten: Je nach Gruppengrösse 28 bis 50 Franken pro Person

Wo: St.Gallen oder Chur

#3 Wild und Metzgete 🦌🥩

Abenteuer machen hungrig. Wie wäre es mit einer Portion Wild und Beilagen – oder einer geselligen Metzgete? Schlachtteller mit Blutwurst und Co. warten im «Hirschen» oder «Rössli» deines Vertrauens auf dich.

Für wen: Alle mit einer Menge Hunger

Kosten: Je nach Michelin-Sternen deiner Beiz

Wo: Hier geht’s zu dem Empfehlungen von Falstaff

#4 Kuscheln im Schlafsack 💤😴

Während es im Festivalsommer eher eine Qual ist, die Nacht im Zelt zu verbringen und morgens schweisstriefend aufzuwachen, gibt es ab September kaum etwas Schöneres, als sich nachts in seinen Schlafsack zu kuscheln und an einem besonderen Ort zu übernachten. Im Thurgau kannst du beispielsweise in Rohren, Zirkuswagen oder im Bubble-Hotel unter Sternen nächtigen. Bei Regen kannst du auch im Kloster Fischingen unterkommen.

Für wen: Verliebte, Freunde und Familien

Kosten: Unterschiedlich – die Nacht im Bubble-Hotel gibt’s beispielsweise für 190 Franken

Weitere Informationen

#5 Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm ⛰🚶‍♀️

Deine Wanderschuhe haben es noch nicht verdient, im Keller überwintert zu werden. Die meisten Berggasthäuser im FM1-Land schliessen erst am 1. November – bis dahin gibt’s noch Rösti und Wurst-Käse-Salat als Stärkung (hier ein paar Tipps im Appenzellerland und im Toggenburg). Falls deine Kinder keine Lust haben, einfach nur zu wandern, kannst du mit ihnen zum Beispiel den Chnobelweg am Hemberg oder den Globi-Wanderweg in Lenzerheide unsicher machen.

Für wen: Kinder und Erwachsene

Kosten: Preise für Seilbahnen je nach Wandergebiet

Wo: Ideen für Kinder-Wanderungen gibt’s beim Beobachter

#6 Erntezeit in Mostindien 🍏🍎

Nicht nur die bergige Region des FM1-Landes wartet im Herbst auf Wanderer – auch der Thurgau. Und wie könnte es auch anders sein, lädt Mostindien zur Apfelbaum-Erkundung. Besonders attraktiv ist der Apfelweg in Altnau laut Thurgau-Bodensee-Tourismus während der Blüte- oder der Erntezeit. Letztere ist wegen des warmen Sommers bereits in vollem Gange. Die Altnauer Apfelwochen dauern bis am 22. September.

Für wen: Kinder und Erwachsene

Kosten: Gebühren für die Anreise per Bahn, Postauto, Schiff oder Auto (Parkplätze sind kostenpflichtig)

Weitere Informationen

#7 Aufwärmen und auftanken 💦🏊‍♀️

Bleibt die Sonne für ein paar Stunden weg, kann es im Herbst schon mal sein, dass du plötzlich die Bettsocken montieren und die Heizung einschalten musst. Bis es in deiner Wohnung angenehm warm ist, lohnt sich ein Besuch im Thermalbad. Action-Fans kommen im Alpamare und der Rutschenwelt des Säntisparks auf ihre Kosten.

Für wen: Kinder und Erwachsene

Kosten: Ab 28 Franken für Erwachsene und 16 Franken für Kinder (Tamina Therme); ab 22 Franken für Erwachsene und sechs Franken für Kinder (Appenzeller Heilbad); ab 28 Franken für Erwachsene und 18 Franken für Kinder (Säntispark)

Wo: Eine Auswahl an Wellnessbädern in der Ostschweiz und Liechtenstein findest du hier

#8 Weinfest in der Bündner Herrschaft 🍇🍷

Wenn wir schon bei der Entspannung sind: Wie wäre es mit einem Glas Wein aus dem FM1-Land? Vom 21. bis zum 23. September findet das Fläscher Weinfest in der Bündner Herrschaft statt. Viva!

Für wen: Weinliebhaber ab 16 Jahren

Kosten: Je nach Durst – hinzu kommt die Anreise, am besten per öV

Weitere Informationen

#9 Bewegung in luftiger Höhe 🧗‍♀️🌳

Nach dem «Bädele» und Weintrinken darf’s wieder etwas Bewegung sein. Da es während der letzten Monate viel zu heiss war, in einem Hochseilgarten rumzuturnen, könntest du im Herbst in einem der Seilparks der Region vorbeischauen. Kleine Gäste können sich auf dem Kinder-Parcours austoben – auf Erwachsene warten Routen in luftiger Höhe.

Für wen: Nicht allzu kleine Kinder und Erwachsene

Kosten: Ein Erwachsener mit Kind zahlt im Kronberg 47 Franken – je nach Seilpark variiert der Preis

Wo: Seilpark Kronberg, Seilpark Gründenmoos, Seilpark Atzmännig, Hochseilpark Flims

#10 Gekreische im Kinderparadies 👩‍👧‍👦🏰

Gumpischloss, Bällelibad, Rutschbahn: Falls du diese drei Dinge nicht im Kinderzimmer rumstehen hast, machst du deine Sprösslinge bestimmt glücklich, indem du sie in einem Indoor-Spielplatz spielen lässt. Die Spielsachen sind so bunt, dass ihr schnell die grauen Regenwolken am Himmel vergesst. Um dich vom Gekreische zu erholen, empfehlen wir die Programmpunkte #4, #7 oder #8.

Für wen: Kinder ab zwei Jahren und ihre Begleitpersonen

Kosten: Im Appenzellerpark zahlen Kinder pro Stunde fünf Franken; die Parkgebühr beträgt einen Franken pro Stunde

Wo: Appenzellerpark in Herisau, Fägnäscht in Rorschach, Bambolino in der Shopping Arena St.Gallen, Hüpfburg Sarganserland

#11 Marini, Maruni, Maroni 🌰

«Marini, Maruni, Maroni – die chaufed mir immer bim Toni.» Ob es im Bergell ebenfalls einen Maroni-verkaufenden Toni gibt? Wir wissen es nicht. Auf alle Fälle feiert das Bündner Südtal zwischen dem 30. September und dem 21. Oktober sein 14. Kastanienfestival.

Für wen: Kinder und Erwachsene

Kosten: Fahrt im Auto oder Zug nach Stampa

Weitere Informationen

Wer keine Zeit hat, ins Engadin zu reisen, kann die Kastanien auch zu sich nach Hause holen. Hier erfährst du, wie du einen Kastanien-Igel basteln kannst:

#12 Säuli, Kühe und Wein 🐽🐮🍷

Erklären, was die Olma ist, müssen wir wohl nicht: Die St.Galler Landwirtschaftsmesse findet dieses Jahr vom 11. bis zum 21. Oktober statt. Ehrengäste sind die «Fête des Vignerons» aus der Westschweiz sowie «St.Galler Wein». Nach der Begutachtung der Kühe, dem Anfeuern beim Säulirennen und der Weindegu lohnt es sich übrigens auch dieses Jahr wieder, in der Radiocity von FM1 vorbeizuschauen.

Für wen: Kinder am Tag, Erwachsene in der Nacht

Kosten: Die Tageskarte für Erwachsene kostet 17 Franken, Jugendliche zwischen sechs und 15 Jahren zahlen zehn Franken – je nach Kaufrausch und Durst wird dein Budget weiter strapaziert; der Zutritt zum Jahrmarkt ist gratis

Weitere Informationen

#13 Schloss Sargans 🏰🌫

Bei Dunkelheit und Nebel hat der Herbst auch etwas Mystisches. Daher gibt es wohl keine geeignetere Jahreszeit, um in die Geschichte einzutauchen und ein 900-jähriges Schloss zu entdecken. Das Museum im Schloss Sargans ist bis 31. Oktober täglich geöffnet und gewährt einen Einblick in Sagen und Geschichten.

Für wen: Kinder und Erwachsene

Kosten: Kinder zwischen sechs und 16 Jahren zahlen pro Besuch vier Franken, Erwachsene das Doppelte; hinzu kommt die Anreise per öV (mit der Bahn nach Sargans) oder Auto (beschränkte Anzahl an Parkplätzen)

Weitere Informationen

#14 Neue Bewohner in Gossau 🦁🦁🦁

Es dauert nicht mehr lange, bis sich die neuen Löwen im Gossauer Walter Zoo der Öffentlichkeit präsentieren. Aktuell sind Lin, Jumina und Atlas dabei, sich an ihre neue Umgebung zu gewöhnen – am 29. September wird das neue Löwengehege eröffnet. Auch das Aroser Bärenland und der Wildpark Peter und Paul in St.Gallen sind im Herbst einen Besuch wert.

Für wen: Kinder und Erwachsene

Kosten: Kinder zwischen vier und 15 Jahren zahlen im Walter Zoo zehn Franken Eintritt, Erwachsene den doppelten Preis

Wo: Abenteuerland Walter Zoo in Gossau, Bärenland in Arosa, Wildpark Peter und Paul in St.Gallen

#15 Ein Zückerli in Flawil 🍫☕

Es gibt Tage, da gibt’s keine schönere Vorstellung, als sich in einem Bad heisser Schokolade zu wälzen. Im Chocolarium von Maestrani in Flawil läuft es zwar nicht ganz so – du erfährst aber allemal, warum Schoggi so glücklich macht und wie sie hergestellt wird. Du kannst auch deine eigenen Schoggitafeln herstellen.

Für wen: Kinder und Erwachsene

Kosten: Der öffentliche Rundgang kostet für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre acht Franken, Erwachsene zahlen 14 Franken

Weitere Informationen