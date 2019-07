15-Jährige durch Stichflamme verletzt

Am Freitag hat sich in einem Garten an der Rösliwiesstrasse, eine 15-jährige Jugendliche, nach dem Einsatz von Brennsprit in einer Feuerstelle, Verbrennungen zugezogen. Sie musste von der Rega ins Spital geflogen werden. © Kapo SG

Als ein 44-Jähriger am Freitag in Wildhaus ein Feuer mithilfe von Brennsprit entfachen wollte, entzündete sich dieser und es kam zu einer drei bis vier Meter hohen Stichflamme. Diese erfasste eine 15-jährige Frau. Sie erlitt Verbrennungen am Oberkörper.