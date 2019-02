1,5 Kilo Heroin in Reisecar gefunden

Der Reisecar war am Donnerstag kurz nach 6.40 Uhr von Serbien her in die Schweiz unterwegs. Beamte der Kantonspolizei St.Gallen durchsuchten den Car bei der Einreise in Diepoldsau und fanden darin anderthalb Kilogramm Heroin.

Der mutmassliche Besitzer der Drogen, ein 29-jähriger Serbe, wurde festgenommen. Die St.Galler Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten eröffnet.

In der Schweiz wird der Preis pro Gramm Heroin auf 20 bis 40 Franken geschätzt. Die mitgeführte Menge des Serben dürfte also mehrere zehntausend Franken kosten.

(Kapo SG/red.)