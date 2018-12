157 neue Tier- und Pflanzenarten entdeckt

Bislang wurde er zu den Östlichen Weissbrauengibbons (Hoolock leuconedys) gezählt, ist aber eine eigene Art: der Skywalker Hoolock Gibbon (Hoolock tianxing). © Fan Pengfei

In der Mekong-Region wurden im vergangenen Jahr 66 Tier- und 91 Pflanzenarten entdeckt oder neu beschrieben. Das berichtete die Umweltstiftung WWF (World Wide Fund for Nature) am Mittwoch und verwies zugleich auf die Gefährdung vieler Arten.