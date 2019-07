16-Jähriger gewinnt erste Fortnite-WM und drei Millionen Dollar

Moderne Welt: In New York hat eine Weltmeisterschaft für das Spielen eines Videospiels stattgefunden. © KEYSTONE/EPA/JASON SZENES

Der 16-jährige US-Amerikaner Kyle Giersdorf ist erster Einzelweltmeister im Videospiel Fortnite. Er gewann damit drei Millionen Dollar.Der Teenager mit dem Spielernamen Bugha gewann am Sonntag die erste Fortnite-WM in New York in der Kategorie Einzelspieler.