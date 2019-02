16-Jähriger stirbt bei Ausflug in Bergen

Ein 44-Jähriger verletzte sich beim Unfall mittelschwer, der 16-Jährige starb. © Kapo GR

Eine Gruppe Italiener war am Sonntagnachmittag in Mesocco GR mit Schneemotorrädern unterwegs. Eines der Fahrzeuge stürzte mehrere hundert Meter in die Tiefe. Ein 16-Jähriger starb dabei.