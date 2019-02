16 US-Bundesstaaten klagen gegen Trumps Notstandserklärung

Verstösst nach Ansicht von mindestens 16 US-Bundesstaaten gegen die Verfassung: Präsident Donald Trump. © KEYSTONE/AP/ANDREW HARNIK

16 US-Bundesstaaten klagen gegen die Notstandserklärung von Präsident Donald Trump zum Bau einer Grenzmauer. In der am Montag bei einem Bundesgericht in Kalifornien eingereichten Klage wird Trumps Vorgehen als Verstoss gegen die US-Verfassung angeprangert.