16 US-Soldaten wegen Menschenschmuggels und Drogen festgenommen

In den USA wurden 16 Soldaten unter anderem wegen Menschenschmuggels an der Grenze zu Mexiko festgenommen. (Symbolbild) © KEYSTONE/EPA DVIDS/AIRMAN 1ST CLASS DANIEL HERNANDE / DVIDS HANDOUT

In den USA sind 16 Soldaten wegen Vorwürfen des Menschenschmuggels und von Drogenvergehen festgenommen worden. Die Marineinfanteristen wurden nach Angaben der Streitkräfte vom Donnerstag am kalifornischen Stützpunkt Camp Pendleton in Gewahrsam genommen.