17-Jähriger baut Autounfall

Der Jugendliche war mit drei Mitfahrern von Wil in Richtung Bronschhofen unterwegs. In einer Rechtskurve geriet das Auto auf die linke Strassenseite, kam von der Fahrbahn ab, landete in einem Garten und knallte in eine Strassenlampe.

Kontrollschilder abgenommen

Als die Polizei und der Rettungsdienst an der Unfallstelle eintrafen, waren die drei Mitfahrenden weg. Der 17-Jährige hatte bereits die Kontrollschilder vom Auto abgenommen, die Fahrzeugpapiere entfernt und wollte die Unfallstelle verlassen. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, konnten sie ihn fassen. Wie sich herausstellte, war er nur in Besitz eines Lernfahrausweises für Motorräder. Dieser wurde ihm abgenommen.

Mitfahrer werden ermittelt

Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 12’000 Franken. Ein Mitfahrer kehrte schliesslich an die Unfallstelle zurück. Er war, genauso wie der 17-Jährige, unverletzt. Die beiden anderen Mitfahrer werden noch ermittelt. Ob sie ebenfalls unverletzt blieben ist unklar.

(Kapo SG/red.)