Verletzte durch Explosion in der Nähe von Touristen-Bus

In Ägypten ist es zu einer Explosion gekommen. (Symbolbild) © Keystone

Bei einer Bombenexplosion in der Nähe der Pyramiden von Gizeh in Ägypten sind mehrere Menschen verletzt worden. Der Sprengsatz sei dort am Sonntag nahe einer Museumsmauer explodiert, als ein Touristenbus vorbeifuhr.Dies erfuhr die Nachrichtenagentur DPA aus Sicherheitskreisen.