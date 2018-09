18-jährige Landwirtin tödlich verunglückt

Die 18-Jährige kam mit dem Traktor von der Strasse ab und verstarb noch auf der Unfallstelle. © Kapo SG

Drama in Grabs: Am Montagmorgen ist eine 18-jährige Landwirtin in Ausbildung mit einem Traktor tödlich verunglückt. Ihre 14-jährige Begleiterin wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital geflogen.