18-Jähriger stürzt mit Auto Hang hinunter

Acht Meter tief stürzte das Auto eines 18-Jährigen am Samstagmorgen in Brienz GR nach einem Selbstunfall in die Tiefe. © Kantonspolizei Graubünden

Ein 18-jähriger Fahrzeuglenker ist am Samstagmorgen bei einem Selbstunfall in Brienz/Brinzauls mit dem Auto acht Meter einen Hang hinuntergestürzt und verletzte sich dabei. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.