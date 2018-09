Die Hornisse ist die grösste in Mitteleuropa lebende Faltenwespe. Die Körpergrösse kann bis zu 3,5 Zentimeter betragen. (Symbolbild) © KEYSTONE/AP/OLIVER MULTHAUP

18 Menschen sind bei einem Gemeindefest in Weingarten bei Karlsruhe in Deutschland von einem Hornissenschwarm angegriffen und verletzt worden. 13 von ihnen mussten zur Behandlung in umliegende Spitäler werden, wie die Polizei mitteilte.