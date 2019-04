18 Monate Haft für Russin wegen Agententätigkeit in USA

18 Monate Haft in den USA: Die russische Waffenrechtsaktivistin Maria Butina hat versucht, die US-Waffenlobby zu infiltrieren. Das Bild zeigt sie an einem Waffenrechts-Anlass in Moskau 2012. © KEYSTONE/EPA CIVIC CHAMBER OF THE RUSSIAN FEDERATION/HANDOUT

Eine in den USA festgenommene Russin ist wegen illegaler Agententätigkeit zu 18 Monaten Haft verurteilt worden. Das teilte das US-Justizministerium am Freitag in Washington mit.